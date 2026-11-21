Georgia
Sun, 11/22 on ABC @12:30 AM ET
South Carolina
Kentucky Wildcats
Sun, 11/22 on SEC Network @12:30 AM ET
Missouri Tigers
Vanderbilt Commodores
Sat, 11/21 on SEC Network @5:00 ET
Florida Gators
Wofford Terriers
Sat, 11/21 on SEC Network+ @5:00 ET
Ole Miss Rebels
Tennessee Tech Golden Eagles
Sat, 11/21 on SEC Network+ @6:00 ET
Mississippi State Bulldogs
Chattanooga Mocs
Sat, 11/21 on SEC Network+ @7:00 ET
Alabama Crimson Tide
Samford Bulldogs
Sat, 11/21 on SEC Network @8:30 ET
Auburn Tigers
LSU Tigers
Sat, 11/21 on ABC @8:30 ET
Tennessee Volunteers
Arkansas Razorbacks
Sat, 11/21 on ESPN @8:30 ET
Texas Longhorns
Texas A&M Aggies
Sat, 11/21 on ESPN2 @8:45 ET
Oklahoma Sooners
Kentucky Wildcats
Sun, 11/22 on SEC Network @12:30 AM ET
Missouri Tigers
Vanderbilt Commodores
Sat, 11/21 on SEC Network @5:00 ET
Florida Gators
Wofford Terriers
Sat, 11/21 on SEC Network+ @5:00 ET
Ole Miss Rebels
Tennessee Tech Golden Eagles
Sat, 11/21 on SEC Network+ @6:00 ET
Mississippi State Bulldogs
Chattanooga Mocs
Sat, 11/21 on SEC Network+ @7:00 ET
Alabama Crimson Tide
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1 hour ago
By Hunter DeLauder, Sports Intern
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