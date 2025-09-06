Austin Peay
Georgia
San Jose State Spartans
7
Final
Texas Longhorns
38
Utah State Aggies
22
Final
Texas A&M Aggies
44
Ole Miss Rebels
0
2nd QTR
14:17
Kentucky Wildcats
10
East Tennessee State Buccaneers
0
2nd QTR
9:05
Tennessee Volunteers
31
Kansas Jayhawks
21
2nd QTR
9:49
Missouri Tigers
15
South Florida Bulls
0
1st QTR
7:23
Florida Gators
0
Arkansas State Red Wolves
Sat, 9/6 on SEC Network+ @9:00 ET
Arkansas Razorbacks
South Carolina State Bulldogs
Sat, 9/6 on SEC Network+ @11:00 ET
South Carolina Gamecocks
Louisiana Tech Bulldogs
Sat, 9/6 on SEC Network+ @11:30 ET
LSU Tigers
Arizona State Sun Devils
Sat, 9/6 on ESPN2 @11:30 ET
Mississippi State Bulldogs
Ball State Cardinals
Sat, 9/6 on ESPNU @11:30 ET
Auburn Tigers
Vanderbilt Commodores
Sat, 9/6 on ACC Network @11:30 ET
Virginia Tech Hokies
Michigan Wolverines
Sat, 9/6 on ABC @11:30 ET
Oklahoma Sooners
Louisiana-Monroe Warhawks
Sat, 9/6 on SEC Network @11:45 ET
Alabama Crimson Tide
0 minutes ago
By Connor Riley, DawgNation Staff
Leave a Comment