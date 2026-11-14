Georgia’s stars shine bright in road win over North Carolina

Missouri
Sat, 11/14 on ABC @8:30 ET
Georgia
Texas Longhorns
Sun, 11/15 on ABC @12:30 AM ET
LSU Tigers
South Carolina Gamecocks
Sun, 11/15 on SEC Network @12:45 AM ET
Arkansas Razorbacks
Ole Miss Rebels
Sun, 11/15 on SEC Network @6:00 ET
Oklahoma Sooners
Alabama Crimson Tide
Sat, 11/14 on SEC Network @5:45 ET
Vanderbilt Commodores
Tennessee Volunteers
Sat, 11/14 on ESPN @8:00 ET
Texas A&M Aggies
Auburn Tigers
Sat, 11/14 on ESPN2 @9:15 ET
Mississippi State Bulldogs
Florida Gators
Sat, 11/14 on ESPN @11:15 ET
Kentucky Wildcats
Texas Longhorns
Sun, 11/15 on ABC @12:30 AM ET
LSU Tigers
South Carolina Gamecocks
Sun, 11/15 on SEC Network @12:45 AM ET
Arkansas Razorbacks
Ole Miss Rebels
Sun, 11/15 on SEC Network @6:00 ET
Oklahoma Sooners
Alabama Crimson Tide
Sat, 11/14 on SEC Network @5:45 ET
Vanderbilt Commodores
Tennessee Volunteers
Sat, 11/14 on ESPN @8:00 ET
Texas A&M Aggies
Auburn Tigers
Sat, 11/14 on ESPN2 @9:15 ET
Mississippi State Bulldogs
Florida Gators
Sat, 11/14 on ESPN @11:15 ET
Kentucky Wildcats
clock icon
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1 hour ago
By Hunter DeLauder, Sports Intern
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Georgia stays unbeaten after grabbing road win over North Carolina
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