Missouri
21
Final
48
Georgia
  • Florida Gators
    21
    Final
    Kentucky Wildcats
    14
    Texas Longhorns
    22
    Final
    LSU Tigers
    21
    South Carolina Gamecocks
    6
    Final
    Arkansas Razorbacks
    34
  • Florida Gators
    21
    Final
    Kentucky Wildcats
    14
    Texas Longhorns
    22
    Final
    LSU Tigers
    21
    South Carolina Gamecocks
    6
    Final
    Arkansas Razorbacks
    34
clock iconclock icon
By Connor Riley, DawgNation Staff
ProfileProfileYoutubeVisit our Youtube page.
ArticleArticle Latest Gameday
ArticleArticle
clock iconclock icon
Isiah Canion’s emergence unlocks an even better version of the Georgia …
ATHENS — Isiah Canion went full Ricky Bobby as he caught his first touchdown as a Georgia Bulldog.
Connor Riley
ArticleArticle
clock iconclock icon
Kirby Smart shares what set him off at the end of the first half against …
ATHENS — Kirby Smart was furious at the end of the first half for Georgia.
Connor Riley
ArticleArticle
clock iconclock icon
Eli Drinkwitz cites ‘comedy of errors’ in Missouri’s 48-21 loss at Georgia
ATHENS — There wasn’t much Missouri coach Eli Drinkwitz could say to explain his team’s failures in its 48-21 loss at No. 1 Georgia on Saturday.
Mike Griffith
ArticleArticle
clock iconclock icon
Raylen Wilson’s first career INT helps Georgia ‘play fast’ from jump vs. …
Linebacker Raylen Wilson immediately seized control of the game for Georgia.
Sarah Spencer
ArticleArticle
clock iconclock icon
Georgia football injury report: Cortez Smith steps up for injured Drew Bobo
ATHENS — Georgia was without starting center Drew Bobo for the first time this season on Saturday.
Connor Riley
Leave a Comment