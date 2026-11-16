Missouri
21
Final
48
Georgia
  • Florida Gators
    21
    Final
    Kentucky Wildcats
    14
    Texas Longhorns
    22
    Final
    LSU Tigers
    21
    South Carolina Gamecocks
    6
    Final
    Arkansas Razorbacks
    34
    Ole Miss Rebels
    17
    Final
    Oklahoma Sooners
    24
  • Samford Bulldogs
    Sat, 11/21 on SEC Network @8:30 ET
    Auburn Tigers
    LSU Tigers
    Sat, 11/21 on ABC @8:30 ET
    Tennessee Volunteers
    Arkansas Razorbacks
    Sat, 11/21 on ESPN @8:30 ET
    Texas Longhorns
    Texas A&M Aggies
    Sat, 11/21 on ESPN2 @8:45 ET
    Oklahoma Sooners
  • Kentucky Wildcats
    Sun, 11/22 on SEC Network @12:30 AM ET
    Missouri Tigers
    Alabama Crimson Tide
    21
    Final
    Vanderbilt Commodores
    6
    Tennessee Volunteers
    22
    Final
    Texas A&M Aggies
    7
    Auburn Tigers
    41
    Final
    Mississippi State Bulldogs
    9
  • Florida Gators
    21
    Final
    Kentucky Wildcats
    14
    Texas Longhorns
    22
    Final
    LSU Tigers
    21
    South Carolina Gamecocks
    6
    Final
    Arkansas Razorbacks
    34
    Ole Miss Rebels
    17
    Final
    Oklahoma Sooners
    24
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By Mike Griffith, Dawgnation Staff
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No. 1 Georgia continued to show why it’s the best team in the country with another blowout win over No. 22 Missouri, beating the Tigers 48-21.
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