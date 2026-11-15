Georgia football final grades following another big win over Missouri

Missouri
21
Final
48
Georgia
Florida Gators
21
Final
Kentucky Wildcats
14
Texas Longhorns
22
Final
LSU Tigers
21
South Carolina Gamecocks
6
Final
Arkansas Razorbacks
34
Ole Miss Rebels
Sun, 11/15 on SEC Network @6:00 ET
Oklahoma Sooners
Alabama Crimson Tide
21
Final
Vanderbilt Commodores
6
Tennessee Volunteers
22
Final
Texas A&M Aggies
7
Auburn Tigers
41
Final
Mississippi State Bulldogs
9
Florida Gators
21
Final
Kentucky Wildcats
14
Texas Longhorns
22
Final
LSU Tigers
21
South Carolina Gamecocks
6
Final
Arkansas Razorbacks
34
Ole Miss Rebels
Sun, 11/15 on SEC Network @6:00 ET
Oklahoma Sooners
Alabama Crimson Tide
21
Final
Vanderbilt Commodores
6
Tennessee Volunteers
22
Final
Texas A&M Aggies
7
Auburn Tigers
41
Final
Mississippi State Bulldogs
9
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1 hour ago
By Connor Riley, DawgNation Staff
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