Georgia football injury report: Cortez Smith steps up for injured Drew Bobo

Missouri
21
Final
48
Georgia
  • Tennessee Volunteers
    22
    Final
    Texas A&M Aggies
    7
    Auburn Tigers
    41
    Final
    Mississippi State Bulldogs
    9
    Florida Gators
    21
    Final
    Kentucky Wildcats
    14
  • Tennessee Volunteers
    22
    Final
    Texas A&M Aggies
    7
    Auburn Tigers
    41
    Final
    Mississippi State Bulldogs
    9
    Florida Gators
    21
    Final
    Kentucky Wildcats
    14
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By Connor Riley, DawgNation Staff
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