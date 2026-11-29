Georgia Tech
0
Final
63
Georgia
Oklahoma Sooners
34
Final
Missouri Tigers
31
Tennessee Volunteers
20
2nd QTR
00:00
Vanderbilt Commodores
0
Auburn Tigers
14
2nd QTR
9:31
Alabama Crimson Tide
3
Mississippi State Bulldogs
17
Final
Ole Miss Rebels
41
Florida Gators
26
Final
Florida State Seminoles
10
Texas Longhorns
16
Final
Texas A&M Aggies
6
Louisville Cardinals
21
Final
Kentucky Wildcats
24
LSU Tigers
25
Final
Arkansas Razorbacks
10
South Carolina Gamecocks
17
Final
Clemson Tigers
21
Oklahoma Sooners
34
Final
Missouri Tigers
31
Tennessee Volunteers
20
2nd QTR
00:00
Vanderbilt Commodores
0
Auburn Tigers
14
2nd QTR
9:31
Alabama Crimson Tide
3
Mississippi State Bulldogs
17
Final
Ole Miss Rebels
41
Florida Gators
26
Final
Florida State Seminoles
10
clock icon
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1 hour ago
By Connor Riley, DawgNation Staff
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