Georgia
42
Final
7
Ole Miss
  • Vanderbilt Commodores
    25
    Final
    Mississippi State Bulldogs
    23
    Kentucky Wildcats
    6
    Final
    Tennessee Volunteers
    34
    Oklahoma Sooners
    23
    Final
    Florida Gators
    7
  • Vanderbilt Commodores
    25
    Final
    Mississippi State Bulldogs
    23
    Kentucky Wildcats
    6
    Final
    Tennessee Volunteers
    34
    Oklahoma Sooners
    23
    Final
    Florida Gators
    7
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By Connor Riley, DawgNation Staff
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ArticleArticle Latest Gameday
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Georgia knows Talyn Taylor is a ‘special talent.’ Ole Miss learned why.
OXFORD, Ms. — Gunner Stockton knew he missed a deep shot to Talyn Taylor last week in Georgia’s win over Florida.
Connor Riley
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Kirby Smart after beating Ole Miss: ‘Revenge lasts about five minutes’
OXFORD, Ms. — Kirby Smart knew the history of Georgia playing at Ole Miss.
Connor Riley
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Pete Golding says Georgia’s 42-7 win over Ole Miss a ‘butt-whipping’
OXFORD, Miss. — Ole Miss coach Pete Golding was blunt in assessing what unfolded at Vaught Hemingway Stadium on Saturday night.
Mike Griffith
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Khalil Barnes has Kirby Smart eating crow after Georgia defense blitzes …
ATHENS — Kirby Smart will gladly admit he got it wrong about Khalil Barnes coming out of high school.
Connor Riley
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How the CFP rankings should look, starting with Georgia at No. 1
OXFORD, Miss. — There will be a new No. 1 atop the College Football Playoff rankings, and it will likely be a team with a “G” adoring its bright red helmet.
Mike Griffith
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