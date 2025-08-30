Marshall
Sat, 8/30 on ESPN @7:30 ET
Georgia
  • Virginia Tech Hokies
    Sun, 8/31 on ESPN @7:00 ET
    South Carolina Gamecocks
    Central Arkansas Bears
    6
    Final
    Missouri Tigers
    61
    Auburn Tigers
    38
    Final
    Baylor Bears
    24
  • Alabama Crimson Tide
    Sat, 8/30 on ABC @7:30 ET
    Florida State Seminoles
    Alabama A&M Bulldogs
    Sat, 8/30 on SEC Network @8:15 ET
    Arkansas Razorbacks
    Illinois State Redbirds
    Sat, 8/30 on SEC Network+ @10:00 ET
    Oklahoma Sooners
    LIU Sharks
    Sat, 8/30 on SEC Network+ @11:00 ET
    Florida Gators
  • Charleston Southern Buccaneers
    Sat, 8/30 on SEC Network+ @11:00 ET
    Vanderbilt Commodores
    UTSA Roadrunners
    Sat, 8/30 on ESPN @11:00 ET
    Texas A&M Aggies
    LSU Tigers
    Sat, 8/30 on ABC @11:30 ET
    Clemson Tigers
    Georgia State Panthers
    Sat, 8/30 on SEC Network @11:45 ET
    Ole Miss Rebels
  • Virginia Tech Hokies
    Sun, 8/31 on ESPN @7:00 ET
    South Carolina Gamecocks
    Central Arkansas Bears
    6
    Final
    Missouri Tigers
    61
    Auburn Tigers
    38
    Final
    Baylor Bears
    24
clock iconclock icon
By Jeff Sentell, Dawgnation Staff
ProfileProfileFacebookVisit our Facebook page.InstagramVisit our Instagram page.

Welcome to "Sentell's Intel" where Jeff Sentell not only provides you the latest recruiting information, he takes you into the homes of these students and what makes them special to the Georgia program.

ArticleArticle Related
ArticleArticle
clock iconclock icon
Jared Curtis: 5-star Georgia football commit will be a big underdog tonight
This Sentell’s Intel rep on Georgia football recruiting has the latest with 5-star QB commit Jared Curtis at Nashville Christian. He ranks as the nation’s No. 2 QB and No. 5 …
Jeff Sentell
Leave a Comment