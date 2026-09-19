Georgia
Sat, 9/19 on ABC @4:00 ET
Arkansas
  • Kennesaw State Owls
    Sat, 9/19 on SEC Network @11:45 ET
    Tennessee Volunteers
    UTSA Roadrunners
    Sun, 9/20 on SEC Network+ @12:00 AM ET
    Texas Longhorns
  • Florida Gators
    Sat, 9/19 on ESPN @11:00 ET
    Auburn Tigers
    Troy Trojans
    Sat, 9/19 on SEC Network+ @11:00 ET
    Missouri Tigers
    LSU Tigers
    Sat, 9/19 on ABC @11:30 ET
    Ole Miss Rebels
    New Mexico Lobos
    Sat, 9/19 on ESPN2 @11:30 ET
    Oklahoma Sooners
  • Kennesaw State Owls
    Sat, 9/19 on SEC Network @11:45 ET
    Tennessee Volunteers
    UTSA Roadrunners
    Sun, 9/20 on SEC Network+ @12:00 AM ET
    Texas Longhorns
clock iconclock icon
By Mike Griffith, Dawgnation Staff
ProfileProfileLinked InLinked In
ArticleArticle Latest On the Beat
ArticleArticle
clock iconclock icon
3 burning questions for Georgia at Arkansas: Skunk prophecy in play?
FAYETTEVILLE, Ark. — Gunner Stockton’s blazing start will face a tougher test in what’s expected to be 100-degree on-field heat at Razorback Stadium.
Mike Griffith
ArticleArticle
clock iconclock icon
Georgia doing more with less, roster ranks 10th in SEC, per report
ATHENS — Kirby Smart is doing more with less according to a recent story in The Athletic that’s reporting Georgia is 10th in the SEC and 18th in the nation in football roster …
Mike Griffith
ArticleArticle
clock iconclock icon
Kirby Smart snap-count strategy has Georgia primed to barbecue Arkansas
ATHENS — Kirby Smart’s success is no an accident -- the 11th year Georgia head coach has a plan, seemingly, for everything when it comes to his football team.
Mike Griffith
ArticleArticle
clock iconclock icon
'Pissed off' Arkansas aims to bounce back on Georgia after loss at Utah
Kirby Smart isn’t caught up in Georgia’s gaudy offensive numbers as much as he’s eager to get dialed in for the Bulldogs first road trip of the season.
Mike Griffith
ArticleArticle
clock iconclock icon
Heisman watch: Gunner Stockton drops to 16th among favorites despite …
ATHENS — Gunner Stockton’s nearly flawless opening game performance didn’t move the needle for him in the Heisman Trophy odds.
Mike Griffith
Leave a Comment