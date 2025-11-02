clock iconclock icon
By Connor Riley, DawgNation Staff
Georgia football-Mississippi State TV Network announced for Week 11 game
A television network has been announced for Georgia’s next game against Mississippi State on Nov. 8, with ESPN broadcasting the game.
Connor Riley
Kirby Smart shares his thoughts on officiating after KJ Bolden ejection
JACKSONVILLE, Fla. — Georgia was already without one starting safety in Kyron Jones.
Connor Riley
Gunner Stockton goes into detail about why win over Florida meant so much: …
JACKSONVILLE —&nbsp;Saturday was not run of the mill start for Gunner Stockton against a 3-4 Florida team. He grew up a Georgia fan. His family attended the Georgia-Florida …
Connor Riley
Florida fourth-down gamble sign of fear Gunner Stockton strikes in …
JACKSONVILLE, Fla. — Billy Gonzales was not about to second-guess his fourth-down decision in Florida’s 24-20 loss to Georgia on Saturday.
Mike Griffith
3 things: Georgia comes up big in the clutch, rallies for 24-20 win over …
JACKSONVILLE, Fla. — Georgia football staged yet another epic comeback, this time against rival Florida with its back up against the wall.
Mike Griffith
