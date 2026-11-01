Florida
8
Final
27
Georgia
Mississippi State Bulldogs
3
3rd QTR
3:59
Texas Longhorns
24
Missouri Tigers
26
3rd QTR
9:47
Arkansas Razorbacks
7
Auburn Tigers
15
Final
Ole Miss Rebels
45
South Carolina Gamecocks
42
Final
Oklahoma Sooners
25
Mississippi State Bulldogs
3
3rd QTR
3:59
Texas Longhorns
24
Missouri Tigers
26
3rd QTR
9:47
Arkansas Razorbacks
7
Auburn Tigers
15
Final
Ole Miss Rebels
45
South Carolina Gamecocks
42
Final
Oklahoma Sooners
25
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31 minutes ago
By Connor Riley, DawgNation Staff
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