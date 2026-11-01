Florida
8
Final
27
Georgia
clock iconclock icon
By Connor Riley, DawgNation Staff
ProfileProfileYoutubeVisit our Youtube page.
ArticleArticle Latest Gameday
ArticleArticle
clock iconclock icon
Gunner Stockton hasn’t played well in Mercedes-Benz Stadium. Here’s why …
ATLANTA — It’s easy for quarterbacks to say that as long as their team wins, they don’t care about stats. That might not always actually be true, but it’s all part of the job …
Connor Riley
ArticleArticle
clock iconclock icon
Florida coach Jon Sumrall wanted to make tackle in 27-8 loss to Georgia
ATLANTA — Jon Sumrall grew so frustrated in Florida’s 27-8 loss to Georgia that he said he wanted to run out on the field himself and make a tackle on Saturday.
Mike Griffith
ArticleArticle
clock iconclock icon
Chris Cole, Georgia defense ‘played fast, played hard’ vs. Florida
It almost felt a little like a flashback for Chris Cole.
Sarah Spencer
ArticleArticle
clock iconclock icon
Kirby Smart applauds Georgia’s ‘best defensive performance’ in 27-8 win
ATLANTA — Kirby Smart doesn’t often shower praise on his defense, but Saturday was an exception after Georgia’s dominant performance in a 27-8 win over Florida at …
Mike Griffith
ArticleArticle
clock iconclock icon
Georgia football injury report: The latest on Ellis Robinson
ATLANTA — Georgia picked up a big rivalry win over No. 17 Florida on Saturday.
Connor Riley
Leave a Comment