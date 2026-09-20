Georgia
45
Final
17
Arkansas
  • NC State Wolfpack
    31
    Final
    Vanderbilt Commodores
    35
    Kentucky Wildcats
    31
    Final
    Texas A&M Aggies
    21
  • LSU Tigers
    0
    2nd QTR
    11:41
    Ole Miss Rebels
    10
    New Mexico Lobos
    3
    2nd QTR
    2:00
    Oklahoma Sooners
    7
    Kennesaw State Owls
    3
    2nd QTR
    11:08
    Tennessee Volunteers
    15
    UTSA Roadrunners
    3
    2nd QTR
    13:43
    Texas Longhorns
    10
  • NC State Wolfpack
    31
    Final
    Vanderbilt Commodores
    35
    Kentucky Wildcats
    31
    Final
    Texas A&M Aggies
    21
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By Connor Riley, DawgNation Staff
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