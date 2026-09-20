Georgia
45
Final
17
Arkansas
NC State Wolfpack
31
Final
Vanderbilt Commodores
35
Kentucky Wildcats
31
Final
Texas A&M Aggies
21
Mississippi State Bulldogs
41
4th QTR
8:29
South Carolina Gamecocks
23
Florida State Seminoles
36
4th QTR
7:17
Alabama Crimson Tide
43
Florida Gators
20
2nd QTR
00:00
Auburn Tigers
17
Troy Trojans
17
2nd QTR
00:00
Missouri Tigers
24
LSU Tigers
0
2nd QTR
11:41
Ole Miss Rebels
10
New Mexico Lobos
3
2nd QTR
2:00
Oklahoma Sooners
7
Kennesaw State Owls
3
2nd QTR
11:08
Tennessee Volunteers
15
UTSA Roadrunners
3
2nd QTR
13:43
Texas Longhorns
10
NC State Wolfpack
31
Final
Vanderbilt Commodores
35
Kentucky Wildcats
31
Final
Texas A&M Aggies
21
Mississippi State Bulldogs
41
4th QTR
8:29
South Carolina Gamecocks
23
Florida State Seminoles
36
4th QTR
7:17
Alabama Crimson Tide
43
Florida Gators
20
2nd QTR
00:00
Auburn Tigers
17
Troy Trojans
17
2nd QTR
00:00
Missouri Tigers
24
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46 minutes ago
By Connor Riley, DawgNation Staff
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