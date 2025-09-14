Georgia
44
Final
41
Tennessee
  • Eastern Michigan Eagles
    23
    Final
    Kentucky Wildcats
    48
    Texas A&M Aggies
    41
    Final
    Notre Dame Fighting Irish
    40
    Vanderbilt Commodores
    31
    Final
    South Carolina Gamecocks
    7
  • UTEP Miners
    10
    Final
    Texas Longhorns
    27
    Alcorn State Braves
    0
    Final
    Mississippi State Bulldogs
    63
    Arkansas Razorbacks
    35
    Final
    Ole Miss Rebels
    41
    Florida Gators
    10
    Final
    LSU Tigers
    20
By Connor Riley, DawgNation Staff
Georgia football believes its many mistakes against Tennessee are ‘fixable’
KNOXVILLE, Tenn. — A lot went wrong for Georgia on Saturday against Tennessee.
Connor Riley
Kirby Smart excited to see how Georgia reacts to Tennessee environment: ‘I …
KNOXVILLE, Tenn. — Saturday will be the 20th time Kirby Smart faces off against Tennessee as an on-field coach.
Connor Riley
Final grades for Georgia football following win over Austin Peay
ATHENS — It was far from a picturesque Saturday inside Sanford Stadium.
Connor Riley
Everything Georgia football coach Kirby Smart after Bulldogs battle Austin …
ATHENS — Saturday was a longer day than any Georgia partisans could’ve anticipated.
Connor Riley
Gunner Stockton knows he needs find his confidence as Georgia football QB
ATHENS — Gunner Stockton did not have a negative impact on Saturday’s game. He didn’t turn the ball over and completed 76% of his passes for 227 yards in a 28-6 win over …
Connor Riley
Leave a Comment