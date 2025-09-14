Georgia
44
Final
41
Tennessee
Eastern Michigan Eagles
23
Final
Kentucky Wildcats
48
Texas A&M Aggies
41
Final
Notre Dame Fighting Irish
40
Vanderbilt Commodores
31
Final
South Carolina Gamecocks
7
Oklahoma Sooners
42
Final
Temple Owls
3
Wisconsin Badgers
14
Final
Alabama Crimson Tide
38
South Alabama Jaguars
15
Final
Auburn Tigers
31
Louisiana Ragin' Cajuns
10
Final
Missouri Tigers
52
UTEP Miners
10
Final
Texas Longhorns
27
Alcorn State Braves
0
Final
Mississippi State Bulldogs
63
Arkansas Razorbacks
35
Final
Ole Miss Rebels
41
Florida Gators
10
Final
LSU Tigers
20
Latest Gameday
Article
Article
clock icon
clock icon
2 hours ago
Georgia football believes its many mistakes against Tennessee are ‘fixable’
KNOXVILLE, Tenn. — A lot went wrong for Georgia on Saturday against Tennessee.
Connor Riley
Article
Article
clock icon
clock icon
September 13, 2025
Kirby Smart excited to see how Georgia reacts to Tennessee environment: ‘I …
KNOXVILLE, Tenn. — Saturday will be the 20th time Kirby Smart faces off against Tennessee as an on-field coach.
Connor Riley
Article
Article
clock icon
clock icon
September 7, 2025
Final grades for Georgia football following win over Austin Peay
ATHENS — It was far from a picturesque Saturday inside Sanford Stadium.
Connor Riley
Article
Article
clock icon
clock icon
September 7, 2025
Everything Georgia football coach Kirby Smart after Bulldogs battle Austin …
ATHENS — Saturday was a longer day than any Georgia partisans could’ve anticipated.
Connor Riley
Article
Article
clock icon
clock icon
September 7, 2025
Gunner Stockton knows he needs find his confidence as Georgia football QB
ATHENS — Gunner Stockton did not have a negative impact on Saturday’s game. He didn’t turn the ball over and completed 76% of his passes for 227 yards in a 28-6 win over …
Connor Riley
