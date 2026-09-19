Georgia football instant observations as Bulldogs run it up on Arkansas

Georgia
45
Final
17
Arkansas
UTSA Roadrunners
Sun, 9/20 on SEC Network+ @12:00 AM ET
Texas Longhorns
NC State Wolfpack
31
Final
Vanderbilt Commodores
35
Kentucky Wildcats
28
4th QTR
14:24
Texas A&M Aggies
7
Mississippi State Bulldogs
0
1st QTR
4:24
South Carolina Gamecocks
10
Florida State Seminoles
21
2nd QTR
9:42
Alabama Crimson Tide
6
Florida Gators
Sat, 9/19 on ESPN @11:00 ET
Auburn Tigers
Troy Trojans
Sat, 9/19 on SEC Network+ @11:00 ET
Missouri Tigers
LSU Tigers
Sat, 9/19 on ABC @11:30 ET
Ole Miss Rebels
New Mexico Lobos
Sat, 9/19 on ESPN2 @11:30 ET
Oklahoma Sooners
Kennesaw State Owls
Sat, 9/19 on SEC Network @11:45 ET
Tennessee Volunteers
UTSA Roadrunners
Sun, 9/20 on SEC Network+ @12:00 AM ET
Texas Longhorns
NC State Wolfpack
31
Final
Vanderbilt Commodores
35
Kentucky Wildcats
28
4th QTR
14:24
Texas A&M Aggies
7
Mississippi State Bulldogs
0
1st QTR
4:24
South Carolina Gamecocks
10
Florida State Seminoles
21
2nd QTR
9:42
Alabama Crimson Tide
6
Florida Gators
Sat, 9/19 on ESPN @11:00 ET
Auburn Tigers
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2 hours ago
By Connor Riley, DawgNation Staff
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