Georgia
45
Final
17
Arkansas
  • UTSA Roadrunners
    Sun, 9/20 on SEC Network+ @12:00 AM ET
    Texas Longhorns
    NC State Wolfpack
    31
    Final
    Vanderbilt Commodores
    35
  • Troy Trojans
    Sat, 9/19 on SEC Network+ @11:00 ET
    Missouri Tigers
    LSU Tigers
    Sat, 9/19 on ABC @11:30 ET
    Ole Miss Rebels
    New Mexico Lobos
    Sat, 9/19 on ESPN2 @11:30 ET
    Oklahoma Sooners
    Kennesaw State Owls
    Sat, 9/19 on SEC Network @11:45 ET
    Tennessee Volunteers
  • UTSA Roadrunners
    Sun, 9/20 on SEC Network+ @12:00 AM ET
    Texas Longhorns
    NC State Wolfpack
    31
    Final
    Vanderbilt Commodores
    35
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By Connor Riley, DawgNation Staff
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Gunner Stockton reminds everyone why he’s a ‘weapon’ in Georgia football …
FAYETTEVILLE, Ark. — For a moment, Georgia quarterback Stockton looked like his famous 1984 Ford pickup truck.
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Georgia football injury update: The latest on Nate Frazier, Isiah Canion
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Georgia off and running in SEC action, overwhelms Arkansas 45-17
FAYETTEVILLE, Ark. — Georgia ran its record to 3-0 as coach Kirby Smart stayed perfect as a head coach (11-0) in SEC openers with a 45-17 win at Arkansas on Saturday.
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Georgia football instant observations as Bulldogs run it up on Arkansas
FAYETTEVILLE, Ark. — Moments of tension have been non-existent for Georgia in its first two games.
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Georgia fires up barbecue at Razorback Stadium, leads 21-3 at half
FAYETTEVILLE, Ark. — Georgia opened the game at Arkansas making Razorbacks coach Ryan Silverfield eat his words about what a disciplined team should look like.
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