Auburn
27
Final
24
Georgia
  • Alabama Crimson Tide
    10
    Final
    Tennessee Volunteers
    26
    Arkansas Razorbacks
    31
    Final
    Vanderbilt Commodores
    21
    Kentucky Wildcats
    21
    Final
    Oklahoma Sooners
    13
  • Florida Gators
    27
    Final
    Texas Longhorns
    24
    Mississippi State Bulldogs
    0
    Final
    LSU Tigers
    31
    The Citadel Bulldogs
    0
    Final
    Texas A&M Aggies
    41
    Missouri Tigers
    3
    Final
    Ole Miss Rebels
    31
  • Alabama Crimson Tide
    10
    Final
    Tennessee Volunteers
    26
    Arkansas Razorbacks
    31
    Final
    Vanderbilt Commodores
    21
    Kentucky Wildcats
    21
    Final
    Oklahoma Sooners
    13
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By Hunter DeLauder, Sports Intern
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Social media wonders what comes next for Georgia after stunning defeat
Auburn pulled off a stunning upset over Georgia on Saturday. The Tigers marched into Sanford Stadium as three-touchdown underdogs and snapped a nine-game losing streak to …
Hunter DeLauder
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Final grades following Georgia football home loss to Auburn
ATHENS — Kirby Smart didn’t hide after the game.
Connor Riley
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Alex Golesh shares ‘story of the game’ in Auburn’s 27-24 win over Georgia
ATHENS — First-year Auburn coach Alex Golesh got the cornerstone win he was hoping for at Georgia, knocking off the No. 1-ranked Bulldogs 27-24.
Mike Griffith
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Gunner Stockton after turnover-filled loss: ‘Life ain’t supposed to be a …
ATHENS — We saw the best and worst of Gunner Stockton on display on Saturday.
Connor Riley
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Miami should assume No. 1 spot, Georgia among 3 SEC Top 10 teams to fall
ATHENS — Bedlam reigned in the SEC on Saturday, with the league’s top-three ranked teams suffering upset losses, none bigger than No. 1-ranked Georgia suffering a shocking …
Mike Griffith
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