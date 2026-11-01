Florida
8
Final
27
Georgia
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By Connor Riley, DawgNation Staff
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Final grades from Georgia football win over Florida
ATLANTA — Kirby Smart knows Georgia left some plays on the field offensively.
Connor Riley
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Miami projects atop CFP rankings, Ohio State, 2-loss SEC teams complicate …
ATLANTA — Miami survived North Carolina and is positioned to be atop the first College Football Playoff rankings when they are released on Tuesday night.
Mike Griffith
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Demello Jones shrugs off ‘deja vu’ moment in 27-8 win over Florida
ATLANTA — Georgia cornerback Demello Jones didn’t want to get too caught up in the payback moment he enjoyed against Florida quarterback Aaron Philo.
Mike Griffith
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Glenn Schumann gets his flowers from Georgia defense after destructive …
ATLANTA — Florida offensive coordinator Buster Faulkner always seems to be a major talking point when he faces Georgia.
Connor Riley
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Kirby Smart warns the rest of college football after Georgia’s big win …
ATLANTA — Georgia’s offense didn’t play great on Saturday against Florida.
Connor Riley
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