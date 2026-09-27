Social media took notice of Georgia’s defensive dominance against Oklahoma

Oklahoma
13
Final
41
Georgia
South Carolina Gamecocks
18
Final
Alabama Crimson Tide
49
Texas A&M Aggies
6
Final
LSU Tigers
35
Missouri Tigers
24
Final
Mississippi State Bulldogs
31
Tulsa Golden Hurricane
6
Final
Arkansas Razorbacks
34
Texas Longhorns
20
Final
Tennessee Volunteers
17
South Alabama Jaguars
21
Final
Kentucky Wildcats
45
Ole Miss Rebels
28
Final
Florida Gators
52
Vanderbilt Commodores
15
Final
Auburn Tigers
21
South Carolina Gamecocks
18
Final
Alabama Crimson Tide
49
Texas A&M Aggies
6
Final
LSU Tigers
35
Missouri Tigers
24
Final
Mississippi State Bulldogs
31
Tulsa Golden Hurricane
6
Final
Arkansas Razorbacks
34
Texas Longhorns
20
Final
Tennessee Volunteers
17
South Alabama Jaguars
21
Final
Kentucky Wildcats
45
Ole Miss Rebels
28
Final
Florida Gators
52
Vanderbilt Commodores
15
Final
Auburn Tigers
21
clock icon
clock icon
30 minutes ago
By Hunter DeLauder, Sports Intern
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