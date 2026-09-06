Tennessee State
3
Final
63
Georgia
  • Furman Paladins
    9
    Final
    Tennessee Volunteers
    56
    North Alabama Lions
    14
    Final
    Arkansas Razorbacks
    31
    Clemson Tigers
    LSU Tigers
  • Louisville Cardinals
    Sun, 9/6 on ABC @11:30 ET
    Ole Miss Rebels
    Missouri Tigers
    Sat, 9/12 on FOX @12:00 AM ET
    Kansas Jayhawks
    UTEP Miners
    0
    Final
    Oklahoma Sooners
    51
    East Carolina Pirates
    10
    Final
    Alabama Crimson Tide
    48
  • Kent State Golden Flashes
    0
    Final
    South Carolina Gamecocks
    57
    Youngstown State Penguins
    13
    Final
    Kentucky Wildcats
    45
    Baylor Bears
    16
    Final
    Auburn Tigers
    17
    Texas State Bobcats
    7
    Final
    Texas Longhorns
    59
  • Furman Paladins
    9
    Final
    Tennessee Volunteers
    56
    North Alabama Lions
    14
    Final
    Arkansas Razorbacks
    31
    Clemson Tigers
    LSU Tigers
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By Connor Riley, DawgNation Staff
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Former 5-star pass catchers make ‘good first impression’ for Georgia …
ATHENS — The biggest offseason talking point around the Georgia offense was whether this team had capable playmakers.
Connor Riley
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Georgia dominates Tennessee State amid record heat
As brutal as the heat got for Georgia’s home opener, a decisive 63-3 win versus Tennessee State at Sanford Stadium, the Bulldogs weren’t caught off guard.
Sarah Spencer
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Georgia football injury report: Here’s why a promising pass rusher did not …
Georgia cruised to an easy 63-3 win over Tennessee State to open the season with a win.
Connor Riley
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Georgia football-Tennessee State instant observations as Bulldogs thrive …
ATHENS — Nate Frazier made it apparent just how easy things were going to be for Georgia as it opened the season.
Connor Riley
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DawgNation Tailgate of the Week: UGA fans celebrate 336 consecutive games
Georgia’s season is officially underway, which means DawgNation is back looking for the most passionate UGA fans.
Hunter DeLauder
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