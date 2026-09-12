Western Kentucky
20
Final
70
Georgia
Arizona State Sun Devils
20
Final
Texas A&M Aggies
48
Oklahoma Sooners
10
Final
Michigan Wolverines
17
Alabama Crimson Tide
7
1st QTR
00:00
Kentucky Wildcats
7
Mississippi State Bulldogs
14
2nd QTR
14:38
Minnesota Golden Gophers
3
Delaware Fightin' Blue Hens
Sat, 9/12 on SEC Network @8:15 ET
Vanderbilt Commodores
Campbell Fighting Camels
Sat, 9/12 on SEC Network+ @9:30 ET
Florida Gators
Tennessee Volunteers
Sat, 9/12 on ESPN @11:00 ET
Georgia Tech Yellow Jackets
Towson Tigers
Sat, 9/12 on SEC Network+ @11:00 ET
South Carolina Gamecocks
Louisiana Tech Bulldogs
Sat, 9/12 on SEC Network+ @11:30 ET
LSU Tigers
Ohio State Buckeyes
Sat, 9/12 on ABC @11:30 ET
Texas Longhorns
Southern Miss Golden Eagles
Sat, 9/12 on SEC Network @11:45 ET
Auburn Tigers
Charlotte 49ers
Sat, 9/12 on ESPN2 @11:45 ET
Ole Miss Rebels
Arkansas Razorbacks
Sun, 9/13 on ESPN @2:15 AM ET
Utah Utes
Missouri Tigers
38
Final
Kansas Jayhawks
21
Arizona State Sun Devils
20
Final
Texas A&M Aggies
48
Oklahoma Sooners
10
Final
Michigan Wolverines
17
Alabama Crimson Tide
7
1st QTR
00:00
Kentucky Wildcats
7
Mississippi State Bulldogs
14
2nd QTR
14:38
Minnesota Golden Gophers
3
Delaware Fightin' Blue Hens
Sat, 9/12 on SEC Network @8:15 ET
Vanderbilt Commodores
Campbell Fighting Camels
Sat, 9/12 on SEC Network+ @9:30 ET
Florida Gators
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15 minutes ago
By Connor Riley, DawgNation Staff
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