Western Kentucky
20
Final
70
Georgia
  • Arizona State Sun Devils
    20
    Final
    Texas A&M Aggies
    48
    Oklahoma Sooners
    10
    Final
    Michigan Wolverines
    17
  • Tennessee Volunteers
    Sat, 9/12 on ESPN @11:00 ET
    Georgia Tech Yellow Jackets
    Towson Tigers
    Sat, 9/12 on SEC Network+ @11:00 ET
    South Carolina Gamecocks
    Louisiana Tech Bulldogs
    Sat, 9/12 on SEC Network+ @11:30 ET
    LSU Tigers
    Ohio State Buckeyes
    Sat, 9/12 on ABC @11:30 ET
    Texas Longhorns
  • Southern Miss Golden Eagles
    Sat, 9/12 on SEC Network @11:45 ET
    Auburn Tigers
    Charlotte 49ers
    Sat, 9/12 on ESPN2 @11:45 ET
    Ole Miss Rebels
    Arkansas Razorbacks
    Sun, 9/13 on ESPN @2:15 AM ET
    Utah Utes
    Missouri Tigers
    38
    Final
    Kansas Jayhawks
    21
  • Arizona State Sun Devils
    20
    Final
    Texas A&M Aggies
    48
    Oklahoma Sooners
    10
    Final
    Michigan Wolverines
    17
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By Connor Riley, DawgNation Staff
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ArticleArticle Latest Gameday
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Georgia football instant observations as Bulldogs make 100-plus year …
ATHENS — Western Kentucky did not bring its beloved mascot, Big Red, to Athens.
Connor Riley
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DawgNation tailgate of the week: Early kickoff? No problem for these …
Early kickoff? No problem for these Georgia tailgaters, who got their game day started early Saturday morning ahead of Georgia’s clash against Western Kentucky.
Hunter DeLauder
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Georgia football live updates, analysis, injury news, score for Western …
ATHENS — The No. 2 Georgia Bulldogs take on Western Kentucky in a Week 2 college football game. Below you can find live updates, analysis, score and injury news for the game.
Sarah Spencer
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A crash course in Georgia football’s alternate uniform history
Georgia is no stranger to wearing alternate uniforms.
Hunter DeLauder
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Which Bulldogs have the DawgNation team excited for more?
Even in a 63-3 blowout victory against Tennessee State, several players stood out in Georgia’s season opener.
Sarah Spencer
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